القناة 12 الإسرائيلية: نتانياهو وغالانت وهليفي توصلوا إلى قرار يتمثل في التصعيد التدريجي دون دخول حرب شاملة

كشفت القناة 12 الإسرائيلية، أن نتانياهو وغالانت وهليفي توصلوا إلى قرار يتمثل في التصعيد التدريجي دون دخول حرب شاملة".

وكان قد أشار رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو، إلى "أننا نفضّل عدم الذهاب إلى حرب شاملة في التصعيد مع حزب الله ولكن يجب إبعاده"، في إشارة إلى ابعاد تواجد الحزب عند الحدود اللبنانية الجنوبية.

ويأتي تصريح نتانياهو عقب 3 عمليات للحزب طالت مدينة حيفا، مستهدفًا قاعدة ومطار رامات ديفيد ومُجمّعات الصّناعات العسكريّة ‏لشركة "رفائيل" المتخصّصة بالوسائل والتّجهيزات الإلكترونيّة، كما طالت الصواريخ عدّة منازل في المدينة.

إلى ذلك، زعم نتانياهو: "مستمرون بالعمل للتوصل الى صفقة تبادل وتأخير عقدها سببه حماس"، وقال: "خطة اللواء احتياط آيلند بإعلان شمال غزة منطقة عسكرية هي إحدى الخطط التي ندرسها".