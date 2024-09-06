موجود في كل بيت.. مشروب يسبب مشكلات صحية عند تناوله بهذه الطريقة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – سيد متولي

عشاق القهوة كثيرون، فمنهم من يفضل تناولها بعد الوجبات، في حين يفضل البعض الآخر شربها أول شئ في الصباح على معدة فارغة، رغم خطورة هذه العادة على الصحة.

ووفقا لما جاء في موقع تايمز ناو، فإن تناول القهوة أول شىء فى الصباح قبل الطعام، يمكن أن يسبب العديد من المشكلات الصحية، مثل تهيج بطانة المعدة وعسر الهضم.

إن تناول القهوة على معدة فارغة يسبب عسر الهضم والغازات، لأنها حمضية بطبيعتها، وعندما تشربها أول شيء في الصباح، يمكن أن تهيج البطانة، ما يسبب حرقة المعدة.

وتساهم المركبات النباتية المعروفة باسم الفينولات، والتي توجد بكثرة في القهوة، في مستوى حموضة المعدة.

كما أن الكافيين الموجود في القهوة يمكن أن يريح العضلة العاصرة للمريء السفلية، الصمام الذي يفصل المعدة عن المريء.

وعندما يسترخي هذا الصمام، فإنه يسمح لحمض المعدة بالتدفق بسهولة أكبر إلى المريء، ما يسبب الإحساس بالحرقان المرتبط عادة بحرقة المعدة.

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