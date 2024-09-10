الامارات | "آبل" تُطلق أحدث ساعاتها «أبل ووتش سيريس 10»..ما هي مميزاتها؟

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شكرا لقرائتكم خبر عن "آبل" تُطلق أحدث ساعاتها «أبل ووتش سيريس 10»..ما هي مميزاتها؟ والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - التاريخ: 10 سبتمبر 2024
أطلقت آبل، أحدث إصدار من ساعاتها الذكية Apple Watch Series 10، الإثنين، في مؤتمرها السنوي.
وتتميز الساعة الجديدة بمزايا عدية، وبتصميمها الأنحف على الإطلاق، بجانب شاشتها الأكبر، التي تميزها عن الإصدارات السابقة..
وكشف الرئيس التنفيذي لآبل تيم كوك، في المؤتمر، أن الشاشة أكبر 30% من الأجيال السابقة، ومغطاة بـ"زجاج أونيكس صلب"، وأنحف بـ 10% من الإصدار السابق 9، حيث يبلغ سمكها 9.6 ملم.
وذكر كوك، أن سماعة الإصدار الجديد ستسمح تشغيل الموسيقى، والبودكاست مباشرة عليها دون حاجة إلى سماعات AirPods.
أما بطارية الساحة، فيمكن الانتهاء من شحن 80% منها في 30 دقيقة فقط، لتشغيلها لما يصل إلى 18 ساعة متواصلة بعد الشحن الكامل.
يتمتع الإصدار الجديد بالتيتانيوم، محل الفولاذ المقاوم للصدأ، ما يجعل الساعة أخف وزناً من الإصدارات السابقة.
وعلى صعيد المناخ، تعد الساعة الجديدة أحدث جهاز خالٍ من الكربون من إنتاج آبل، كما أضيفت لها مزايا خاصة بالعمق تحت الماء لملائمة الغواصين، وراكبي الأمواج.
وستكون ساعة آبل، لأول مرة قادرة على كشف انقطاع التنفس أثناء النوم باستخدام مقياس التسارع فيها لمعرفة اضطرابات النوم.
وحسب الشركة فإن من المُقرر طرحها بـ 399 دولاراً .
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