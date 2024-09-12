الامارات | بعد إجراءات ضد السياحة المفرطة.. تراجع الإقبال على جبل فوجي

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - شهد جبل فوجي انخفاضاً كبيراً في معدلات الارتياد هذا الموسم، نتيجة لقرار السلطات اليابانية فرض رسم زيارة وتحديد عدد الأشخاص المسموح لهم بدخول الموقع يومياً لمكافحة السياحة المفرطة، وفق أرقام أولى نشرتها السلطات اليابانية.

وسجلت وزارة البيئة هذا الصيف نحو 178 ألف زائر إلى الموقع، مقارنة بنحو 205 آلاف في العام السابق وقبل الجائحة، بانخفاض 14% بين بداية يوليو الذي يمثل البداية الرسمية للموسم، والذي انتهى رسمياً أول من أمس.

وقررت السلطات اليابانية هذا العام فرض رسم دخول يبلغ 2000 ين (14.2 دولاراً) للشخص الواحد، وتحديد حد أقصى يبلغ 4000 يومياً لعدد الزائرين الذين يسلكون المسار الرئيس المؤدي إلى القمة.

واستحدثت اليابان نظاماً لحجز مواعيد الزيارات عبر الإنترنت، فيما يُترك عدد قليل من أماكن الزيارة المتاحة للشراء في اليوم نفسه في الموقع.

وللبركان الذي لايزال نشطاً أيضاً ثلاثة طرق صعود أخرى تظل مفتوحة ومتاحة بشكل حر، لكن مسار يوشيدا الذي يمكن الوصول إليه بسهولة من طوكيو هو الخيار المفضل لنحو 60% من المتسلقين، وفقاً للبيانات الرسمية.

ويبقى البركان مغطى بالثلوج معظم أيام السنة، فيما يستقطب خلال الصيف أعداداً كبيرة من الراغبين في بلوغ أعلى نقطة في اليابان (3776 متراً).