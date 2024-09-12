الامارات | نجوم البوب الكوري.. رهان علامات أزياء عالمية

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - استعرض مصمم الأزياء الشهير تومي هيلفيغر مجموعة من البدلات المصممة خصيصاً والتي ارتداها أعضاء فرقة ستراي كيدز الكورية الجنوبية في حفل ميت غالا هذا العام، وذلك قبل أن يُظهر علامة خاصة على إحدى بدلات السهرة ضمن هذه التصاميم، فأعضاء الفرقة الثمانية سفراء لعلامة «تومي هيلفيغر»، وأثاروا ضجة على الإنترنت عندما أصبحوا أول فرقة بوب كورية تحضر فعالية الأزياء المرموقة في مانهاتن في مايو الماضي.

ويعد أعضاء فرقة «ستراي كيدز» مثالاً لعدد متزايد من نجوم البوب الكوري الذين تستعين بهم بيوت الأزياء الفاخرة ليكونوا سفراء للعلامات في مسعى لجذب العملاء من أنحاء العالم. وفي العام الماضي اختير نحو 30 من نجوم البوب الكوري وجوهاً جديدة لعلامات عالمية، من بينها «فيرساتشي» و«ديور»، بينما في الشهرين الماضيين، أعلن عن اختيار ليسا من «بلاك بينك»، وجين من «بي.تي.إس»، وكارينا من «إيسبا» سفراء للعلامات «لوي فيتون» و«غوتشي» و«برادا» على الترتيب.