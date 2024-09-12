تعاني من ارتفاع الكوليسترول؟- تجنب هذه المكملات الغذائية

محمد اسماعيل - القاهرة - يجب على مرضى الكوليسترول عدم تناول المكملات الغذائية إلا بعد مراجعة الطبيب المعالج، لأن هناك أصنافًا منها تشكل خطرًا كبيرًا على صحتهم.

نستعرض في التقرير التالي، أخطر المكملات الغذائية لمرضى الكوليسترول، وفقًا لموقع "EatingWell".

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مكملات غذائية مضرة لمرضى الكوليسترول

1- مكملات الخميرة الحمراء

تحتوي الخميرة الحمراء على نسبة عالية من الموناكولين K، وهو مركب ثبت أنه يساهم في تعزيز صحة القلب والأوعية الدموية، عن طريق خفض الكوليسترول الضار والسكر وضغط الدم.

ومع ذلك، يحذر بعض الأطباء من تناول منتجات الخميرة الحمراء، بما في ذلك مكملاتها الغذائية، لأنها لم تحصل بعد على الضوء الأخضر من قبل إدارة الغذاء والدواء الأمريكية FDA، لاستخدامها في أغراض علاجية.

وعندما فحص باحثون منتجات الخميرة الحمراء، اكتشفوا أن من كل 37 منتجًا يحتوي منتج واحد على الأقل على سم فطري يدعى "السيترينين".

ولاحظ الفريق البحثي أن ارتفاع مستويات السيترينين في الجسم يزيد من خطر الإصابة بتليف الكلى.

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2- مكملات الثوم

لا شك أن مكملات الثوم تلعب دورًا كبيرًا في تقليل مستويات الكوليسترول الضار بالجسم، لاحتوائها على مركب الأليسين، ولكن يحظر على المريض تناولها، إذا كان يحصل على الأدوية المضادة للجلطات، لأن الجمع بين الاثنين يؤدي إلى حدوث زيادة خطيرة في سيولة الدم، مما يسبب النزيف.

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3- مكملات البوتاسيوم

إذا كان مريض الكوليسترول يتناول أدوية ارتفاع ضغط الدم، فإن المكملات البوتاسيوم غير مسموحة له، لأن تناولها بجانب مثبطات الإنزيم المحول للأنجيوتنسين قد يزيد من خطر الإصابة بحالة تدعى فرط بوتاسيوم الدم.

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ويتسبب الإنزيم المحول للأنجيوتنسين في تقليل إفراز البوتاسيوم في البول، ومع تناول مكملات البوتاسيوم، ترتفع نسبته في الجسم، مما يؤدي إلى سرعة ضربات القلب والشعور بألم في الصدر والمعاناة من الغثيان والقيء.

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