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وزير التعليم العالي يعلن صدور عدة قرارات جمهورية بتعيين قيادات جامعية جديدة

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القاهرة - سامية سيد - أعلن الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، صدور عدة قرارات جمهورية بتعيين قيادات جديدة في الجامعات الحكومية.

وجاءت التعيينات على النحو التالى:

* الدكتور شريف يوسف أحمد صالح، رئيسًا لجامعة بورسعيد.

* الدكتورة رشا عمر زكريا رفاعي، عميدًا لكلية الطب جامعة حلوان.

* الدكتور محمد إبراهيم صالح محمد عبدالهادي، عميدًا لكلية الصيدلة جامعة حلوان.

* الدكتورة عبير عبدالفتاح محمود محمد، عميدًا لكلية التمريض جامعة دمنهور.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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