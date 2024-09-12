كيف يؤثر ارتفاع ضغط الدم على العين؟

محمد اسماعيل - القاهرة - - د ب أ

أوضحت الجمعية الألمانية لارتفاع ضغط الدم إن ارتفاع ضغط الدم قد يسبب أضرار على العين، حيث إنه يتسبب في تدهور سريان الدم ويشكل عبء على الأوعية الدموية الدقيقة ويعزز التسربات ويكون الجلطات وتلفيات جسيمة بالشبكية، وفي أسوأ الحالات قد يصل الأمر إلى حد الإصابة بالعمى.

وكشفت الجمعية أنه يجب على الأشخاص المصابين بارتفاع ضغط الدم، استشارة طبيب العيون بعد ملاحظة أي مشكلات في الرؤية مثل: تشوش الرؤية وفقدان المجال البصري، وذلك للخضوع للعلاج في الوقت المناسب تجنباً للعواقب الوخيمة المحتملة.

يُشار إلى أن ضغط الدم الطبيعي يبلغ 120/80 ملم زئبق، بينما تعتبر قيم ضغط الدم، التي تبلغ 140/90 ملم زئبق وما فوق، مرتفعة للغاية.

وبخلاف ارتفاع ضغط الدم قد يسبب أيضا ارتفاع مستوى السكر والكوليسترول في ضرر العين.

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