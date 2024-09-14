توقعات مولود برج "العذراء" من السبت 14 أيلول إلى الجمعة 20 أيلول 2024

مهنياً: اسبوع كثير حلو مع تجمع الكواكبالشمس وعطارد في برجك ومع وجود المريخ في السرطان في برج مسالم يخفف الضغوط ومع وجود الزهرة في الميزان في البيت الثاني بيت المال بيت الربح افتتاحية مال طاقة اعمال وهدايا وانتصارات على الاعداء وعلى الخصوم طاقاتك كبيرة تدل على النجاح والقوة والجاذبية والاهتمامات الكبيرة البداية القمر في الجدي يوم السبت ليشكل مثلثا فلكيا مع الشمس في برجك ما يجعلك تحقق الكثير من الانجازات

عاطفياً: يبتسم لك الحب او تتلقى هدية جيدة فتكون جاذبيتك بلا حدود فتشعر بالسعادة والارتياح مع وجود كوكب الزهرة في برج الميزان في البيت الثاني بيت المال الذي يشكل طالعا جيدا معك فيزيدك حبا وحنانا مع الشريك ويشير الى مشاريع مشتركة بينكما وتقيم حوارا ناجحا ومميزا للعازب تتلقى هذا الاسبوع أخبارًا عاطفية طيبة وتستقبل الحب بروح إيجابية ينتظر منك الحبيب مبادرة او تحركاً مهماً تجاهه لتحديد موعد الخطوبة او الزواج