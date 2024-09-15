الامارات | دراسة: إضافة العسل للزبادي يحمي البكتيريا المفيدة فيها ويساعد صحيا

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح -

أظهرت دراسات جديدة أن إضافة ملعقة أو ملعقتين كبيرتين من العسل إلى وجبة من الزبادي غير المحلى يمكن أن يعزز من قوى البروبيوتيك، من خلال مساعدة البكتيريا المفيدة من الزبادي على البقاء على قيد الحياة في رحلتها إلى أنظمتنا الهضمية. ونقلت "مجلة التغذية" عن المؤلفة المشاركة هانا هولشر، عالمة التغذية في جامعة إلينوي: "كنا مهتمين بالاقتران الطهوي بين الزبادي والعسل، وهو أمر شائع في النظام الغذائي المتوسطي، وكيف يؤثر على ميكروبيوم الجهاز الهضمي".

واستنادًا إلى المعرفة الموجودة حول الزبادي والعسل، أرادت هولشر وزملاؤها معرفة ما إذا كان العسل أكثر من مجرد مُحلي في هذا الدور، ومعرفة ما إذا كان العسل قد يساعد البكتيريا المعوية المفيدة على تحمل المخاطر التي تواجهها داخل الجهاز الهضمي البشري. وتوضح هولشر: "تساعد الإنزيمات الموجودة في فمنا ومعدتنا وأمعائنا في الهضم وتسهيل امتصاص العناصر الغذائية، ولكنها تقلل أيضًا من قابلية الميكروبات للبقاء على قيد الحياة".

لذا أجرى الباحثون تجارب معملية للتحقيق في كيفية تأثير أربعة أنواع من العسل - البرسيم، والحنطة السوداء، والبرسيم الحجازي، وزهر البرتقال - على قابلية بقاء البكتريا في الزبادي وسط عملية هضم محاكاة، نتج عنها نتائج تؤكد دعم العسل لحياة البكتيريا المفيدة الموجودة في الزبادي، ولا سيما عسل البرسيم. كما أجرى الباحثون تجربة عشوائية متداخلة خاضعة للرقابة على 62 من البشر البالغين الأصحاء. وطلبوا من المشاركين تناول عنصرين مختلفين لمدة أسبوعين لكل منهما: الزبادي مع عسل البرسيم لمدة أسبوعين، والزبادي المعالج بالحرارة لمدة أسبوعين آخرين.

وبعدها أكدت هولشر أن نتائج التجارب "أظهرت أن إقران العسل بالزبادي يدعم بقاء البكتيريا الحيوية في الزبادي في الأمعاء، وبالتالي فإن نتائج الدراسة المعملية تُرجمت إلى تطبيق حقيقي في العالم البشري".

ورغم ذلك نبهت الدراسة إلى أن العسل لا يزال سكرًا، ونوهت الباحثة المسؤولة عن الدراسة بأنه "يتعين علينا أن نضع في اعتبارنا أن العسل عبارة عن سكر مضاف، ويجب على معظم الأميركيين أن يكونوا على دراية بكمية السكر في نظامهم الغذائي للحفاظ على وزن صحي للجسم".