الأغلى في العالم.. لن تصدق سعر دم هذا الحيوان

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- شيماء مرسي

يوجد العديد من المخلوقات في العالم قد لا يعرف عنها الأشخاص، ولكن بعضها فريد ومفيد للغاية.

و"سرطان حدوة الحصان" أغلى دم في هذا العالم كما إنه باهظ الثمن لدرجة أنه يتم تخزينه واستخدامه لأغراض طبية، وفقا لموقع "نيوز 18".

وهو مخلوق عمره 450 مليون عام، ويقال إنه أقدم من الديناصورات.

ويعد دم هذا الحيوان البحري هو الأغلى في العالم ويمتلك أصداف وذيل في جسمه ولونه أزرق، وذلك بسبب النحاس الموجود في دم سرطان حدوة الحصان.

وهذا المخلوق يُطلق على دمه أيضا "الذهب الأزرق".

ويبلغ سعر لتر واحد من الدم 15 ألف دولار (أي ما يعادل ٧٢٥ ألف جنيه مصري)، وذلك نظرا لأهميته الطبية العالية.

ويحتوي دم هذا الكائن على بروتين يسمى Limulus Amebocyte Lysate (LAL) ويستخدمه مصنعو الأدوية والمعدات الطبية في اختبار منتجاتهم.

وتستخدم هذه الكائنات الدم لاختبار وجود السموم الداخلية في منتجاتها، ويمكن أن تسبب هذه المواد البكتيرية الحمى لدى البشر وقد تكون مميتة في بعض الأحيان.

وتوجد هذه الكائنات في ساحل المحيط الأطلسي في أمريكا، وتصطاد الصناعة الطبية حوالي 600 ألف كائن ويتم تجفيف حوالي 30% من دمه.

وفي عام 2016، أدرج الاتحاد الدولي لحفظ الطبيعة سرطان حدوة الحصان الأمريكي ضمن الأنواع المعرضة للخطر والمهددة بالانقراض.

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