شكرا لقرائتكم خبر عن حصاد الرياضة المصرية اليوم الأربعاء 18 – 9 – 2024 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت الرياضة المصرية اليوم الأربعاء 18 – 9 – 2024 العديد من الاخبار الهامة أبرزها ، الإعلان عن نظام الدورى الجديد فى الموسم المقبل.

تعرف على النظام الأقرب للدورى الجديد فى الموسم المقبل

اتفق مسئولو رابطة الأندية المصرية المحترفة مع الـ18 نادى المشاركين في بطولة الدورى الممتاز الموسم المقبل على نظام البطولة الموسم المقبل عقب أنتهاء اجتماع اليوم.

اتجاه في الأهلي لإراحة رامي ربيعة من مواجهة جورماهيا الكيني

يفكر الجهاز الفني للأهلي في إراحة رامي ربيعة وعدم مشاركته في مباراة جورماهيا الكيني يوم السبت المقبل في إياب دور الـ32 لبطولة دوري أبطال إفريقيا، من أجل منحه الراحة الكافية، في ظل عدم حصوله على الراحة المطلوبة.

الدورى المصرى موسم 2024 - 2025 يبدأ 30 أكتوبر وينتهى 6 يونيو

كشف مسئولو رابطة الأندية المصرية المحترفة موعد انطلاق بطولة الدورى المصرى الممتاز 2024 – 2025 يوم 30 أكتوبر المقبل وإنتهاء المنافسات يوم 6 يونيو العام المقبل.

ميشالاك: لا أستطيع الانتظار للمشاركة مع الزمالك و "كوكا" أقرب أصدقائي "فيديو"

أبدى البولندي كونراد ميشالاك مهاجم فريق الزمالك الجديد عن سعادته وحماسه الشديد لخوض تجربة ارتداء القميص الزمالك بعد انضمامه إليه بشكل رسمي خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية قادما من أحد السعودي لمدة موسم على سبيل الإعارة.

رابطة الأندية تتفق مع شركة ألمانية تنظم بطولات يويفا والبوندزليجا لإدارة الدوري المصري

قررت رابطة الأندية المصرية التعاقد مع شركة ألمانية مسئولة عن تنظيم بطولات الويفا والدوري الألماني والإماراتي والتركي لتبدأ عملها فى الدوري المصري مع بداية الموسم الجديد، خلال الاجتماع الذي يعقد اليوم بحضور ممثلي أندية الدوري المصري الممتاز لاختيار شكل الدوري في الموسم الجديد.

فتوح يتقدم بالعزاء في وفاة ضحية حادث السير.. ويؤكد: بناته زى أخواتى

تقدم أحمد فتوح لاعب الفريق الاول لكرة القدم بنادى الزمالك بخالص العزاء إلى اسرة ضحية حادث السير الذى وقع للاعب خلال الشهر الماضى.

حلمي طولان يتمم اتفاقه مع الإسماعيلي ويصل النادي اليوم لتوقيع العقود

كشف مصدر مقرب من حلمي طولان المدير الفني السابق لسيراميكا، أنه توصل لاتفاق مع إدارة الإسماعيلي برئاسة نصر أبو الحسن، لتدريب الدراويش في الموسم المقبل.