الامارات | ألمانيا: استطلاع يرصد تزايد الذين يخشون العلاج في المستشفى

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كشف استطلاع حديث للرأي ارتفاعاً في نسبة الألمان الذين يخشون العلاج في مستشفى. وأظهر الاستطلاع، الذي أجراه معهد «فورسا» لقياس مؤشرات الرأي بتكليف من التأمين الصحي التجاري (كيه كيه إتش) في هانوفر، أن 34% من الألمان الذين تراوح أعمارهم بين 18 و70 عاماً سيكون لديهم قلق أو مخاوف بشأن العلاج إذا كانوا على وشك الإقامة في مستشفى. وذكرت شركة التأمين الصحي أن هذه هي أعلى قيمة تسجل منذ بدء الاستطلاع السنوي عام 2019.

وفي 2023 بلغت نسبة هؤلاء 27%، مقابل 17% في 2020.

وقال يوجين بريش، عضو مجلس إدارة المؤسسة الألمانية لحماية المرضى: «زيادة حالة عدم اليقين لها أسباب عديدة.. المستشفى الأشبه بغابة غامضة يزيد من شعور المرضى بأنهم تحت سيطرة ورحمة آخرين»، مضيفاً أن تغيير الموظفين باستمرار يزيد من هذا الشعور.