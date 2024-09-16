هيدمر معدتك ودماغك وكليتيك.. احذر تناول هذا العصير على الريق

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- شيماء مرسي

عصير البرتقال من المشروبات الصحية، نظرا لاحتوائه على نسبة عالية من فيتامين سي ومضادات الأكسدة، وبالرغم من ذلك فإن تناوله على الريق يوميا قد يسبب بعض المشكلات الصحية الخطيرة، وفق ما كشف موقع "تايمز أوف إنديا".

مشكلات الجهاز الهضمي:

تناول عصير البرتقال على الريق يزيد من حموضة المعدة ما يؤدي إلى حدوث خلل واضطراب في التوازن الهضمي الطبيعي وتفاقم الأعراض لدى الأشخاص الذين يعانون من ارتجاع الحمض أو حرقة والتهاب المعدة.

كما أن الأطعمة والمشروبات شديدة الحموضة يمكن أن تسبب تهيج والتهاب في بطانة المعدة، ما يجعلها أكثر عرضة لمشكلات صحية خطيرة مثل: قرحة المعدة ومشكلات الجهاز الهضمي الأخرى.

ارتفاع نسبة السكر في الدم:

بالرغم من أن عصير البرتقال غني بالفيتامينات ومضادات الأكسدة، إلا أنه أيضا يحتوي على السكر الطبيعي في صورة فركتوز.

وينتقل السكر من عصير البرتقال مباشرة إلى مجرى الدم عند تناوله على معدة فارغة، ما يؤدي إلى ارتفاع سريع للغاية في مستويات الجلوكوز في الدم.

كما أن عصائر الفاكهة مثل البرتقال عند تناولها على معدة فارغة، يمكن أن تؤدي إلى مستويات غير مستقرة من السكر في نظام الدم، وخاصة بين مرضى السكري أو هؤلاء الأفراد الذين لديهم مخاطر عالية للإصابة به.

ودون الكثير من الألياف يتم امتصاص السكر في النظام بشكل أسرع بكثير ويؤدي ذلك إلى مقاومة الأنسولين.

تآكل مينا الأسنان:

نظرا لأن عصير البرتقال شديد الحموضة، فإنه يؤدي إلى إضعاف مينا الأسنان التي تحمي أسنانك، وبالتالي يجعلها أكثر عرضة للتسوس.

وكشفت دراسة نشرت في مجلة Caries Research إن الاستهلاك المتكرر للمشروبات الحمضية مثل البرتقال يؤدي إلى تآكل وتحلل مينا الأسنان وتسوس الأسنان ومشكلات صحية مزمنة أخرى.

اضطراب التوازن الحمضي القاعدي في الجسم:

تناول الأطعمة والمشروبات الغنية بالحموضة يؤدي إلى زيادة الحموضة في الدم والأنسجة وتقليل قدرة الجسم على الحفاظ على توازن درجة الحموضة، وبالتالي، يمكن أن يؤثر بشكل عام على الصحة.

كما أن الحموضة الشديدة تجعل أنسجة الجسم حمضية بشكل مفرط، وهذا يؤدي إلى التعب وفقدان كثافة العظام وانخفاض وظائف الكلى.

سوء امتصاص العناصر الغذائية:

قد تتداخل الحموضة في عصير البرتقال مع امتصاص العناصر الغذائية الأخرى داخل الجسم، وخاصة عند تناوله على معدة فارغة.

كما أن العصائر الحمضية التي يتم تناولها أثناء الوجبات تحتوي على حمض أقل من الطبيعية التي يتم تناولها على الريق، حيث يعمل الطعام إلى حد ما على تحييد درجة حموضة المعدة وبالتالي دعم امتصاص الفيتامينات والمعادن بشكل أفضل.

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