لماذا سميت "مدينة نصر" بهذا الاسم؟- لن تتخيل حكايتها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أسماء مرسي:

مدينة نصر إحدى أبرز الأحياء في القاهرة، وحظيت باهتمام كبير منذ إنشائها، لكن هل تساءلت ما السبب وراء تسميتها بهذا الاسم؟

أوضح كبير الأثريين بوزارة السياحة والآثار مجدي شاكر لـ"الخليج 365" أن الفضل في تأسيس مدينة نصر يعود إلى الرئيس السابق جمال عبد الناصر، الذي أطلق عليها هذا الاسم رمزا للنصر العظيم الذي حققته القوات المسلحة المصرية.

وكلف المهندس المعماري الدكتور سيد كريم بتصميم المدينة، لتصبح نموذجا عصريا يحمل بصمات الثورة المصرية.

مدينة متكاملة الخدمات

تابع كبير الأثريين أن كانت الرؤية أن تكون مدينة نصر أكثر من مجرد حي سكني، بل مدينة متكاملة تضم كل مقومات الحياة العصرية، خُصصت مساحات واسعة للوزارات والسفارات، بالإضافة إلى إنشاء مجمعات رياضية ضخمة، ومراكز تجارية وثقافية، وقاعات للمؤتمرات، وستاد رياضى، وذلك بهدف توفير حياة كريمة للمواطنين، وتحقيق التنمية الشاملة.

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