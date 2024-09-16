بعد ضبط لحوم حمير في سوهاج.. كيف تميز بين لحم البقر والحمار؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أسماء العمدة:

في واقعة صادمة هزت محافظة سوهاج، خلال الأيام الماضية جرى ضبط كمية كبيرة من لحوم الحمير تقدر بـ 400 كيلو جرام، كانت على وشك الوصول إلى بعض المطاعم، وهو ما يثير المخاوف بشأن سلامة الغذاء وانتشار الأمراض، ويطرح تساؤلات حول كيفية التمييز بين لحم البقر والحمار.

يقول أحمد صلاح، أخصائي التغذية العلاجية، إنه كلما زادت خبرتك في التعامل مع اللحوم، أصبح من الأسهل عليك التمييز بين الأنواع المختلفة، مشيرًا إلى أنه يجب فحص اللحم جيدًا قبل شرائه والتأكد من جودته وسلامته، وإذا شككت في جودة اللحم الذي اشتريته، عليك إبلاغ الجهات المختصة.

كيف افرق بين لحم البقر ولحم الحمير؟

وقدّم "صلاح" في تصريح خاص لـ"الخليج 365"، عدة نصائح مهمة للتمييز بين لحم البقر والحمار، لتجنب الخداع عند الشراء من الأسواق العامة، والتي جاءت كالآتي:

لحم البقر لونه أحمر داكن أو قرمزي، وله قوام متماسك وألياف عضلية واضحة.

أما لحم الحمار فلونه أحمر فاتح أو وردي، وقوامه ألين وأقل تماسكًا من لحم البقر، والألياف العضلية أقل وضوحًا.

الدهون التي توجد بلحم البقر والحمار

لحم البقر يحتوي على طبقة دهنية بيضاء أو صفراء، وتكون الدهون متوزعة بشكل متساوٍ في اللحم.

أما لحم الحمار فالدهون فيه قليلة جدًا أو معدومة، وحتى إذا وجدت تكون صفراء باهتة وغير متجانسة.

الرائحة

لحم البقر له رائحة مميزة ولطيفة.

لحم الحمار قد يكون له رائحة قوية بعض الشيء أو رائحة غريبة غير مألوفة.

القطع

لحم البقر القطع تكون أكبر حجمًا وأكثر انتظامًا.

لحم الحمار القطع تكون أصغر حجمًا وأقل انتظامًا، وقد تكون هناك قطع صغيرة من العظام أو الغضاريف.

يختلف سعر اللحم البقري و لحم الحمير

لحم البقر سعره عادة يكون أعلى من لحوم الأنواع الأخرى.

لحم الحمار قد يكون سعره أقل بكثير من لحم البقر الأصلي.

مكان الشراء

لحم البقر يشترى من الجزارين المرخصين والأسواق الموثوقة.

لحم الحمار قد يباع في أماكن غير مرخصة أو في ظروف غير صحية.

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