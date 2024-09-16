50 صورة لأكثر 5 أماكن رعبا حول العالم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أسماء مرسي:

تنتشر حول العالم العديد من الأماكن التي تحمل في طياتها قصصا مرعبة وأسرارا غامضة سواء كانت حقيقة أم خرافات، وتكتسب شهرة واسعة بفضل الأحداث الغريبة التي وقعت فيها.

هذه الأماكن أصبحت مقصدا لمحبي التشويق والمغامرة والرعب.

وفقا لموقعي "bbc" و"nationalgeographic" إليك أكثر 5 أماكن رعبا في العالم:

بحيرة روبكوند: قبر جماعي في جبال الهيمالايا

تقع بحيرة روبكوند في جبال الهيمالايا، وهي تحمل لغزا حير العلماء والباحثين لسنوات طويلة.

ففي أعماق هذه البحيرة الجليدية، عُثر على مئات الهياكل العظمية البشرية في حالة جيدة نسبيا، ما يشير إلى أنهم لقوا حتفهم في حدث مفاجئ.

وبالرغم من الدراسات والتحليلات العديدة، لم يتمكن العلماء حتى الآن من تحديد السبب الدقيق لهذه الوفيات الجماعية.

جزيرة الثعابين: أرض الزواحف السامة

جزيرة كيمادا جراندي، المعروفة بجزيرة الثعابين، تقع قبالة سواحل البرازيل، وتتميز بوجود باحتوائها على ما يقرب من 4000 أفعى سامة من نوع "Bothrops insularis"، لدرجة أنها تعتبر واحدة من أخطر الأماكن على وجه الأرض.

سم هذه الأفاعي قوي جدا وقادر على إذابة الأنسجة البشرية بسرعة.

بوفادور: جزيرة الأرواح الشريرة

جزيرة بوفادور الإيطالية تحمل تاريخا مرتبطا بأعمال التعذيب والقتل، هذه الجزيرة مسكونة بالأرواح الشريرة، حيث يشعر العديد من الزوار بوجود قوى غامضة وأصوات غريبة.

حديقة الدمى المسكونة: غموض ورعب

تقع حديقة الدمى في المكسيك، وهي عبارة عن جزيرة صغيرة مليئة بالدمى المعلقة على الأشجار، بدأت قصة مع حارس الجزيرة الذي قام بتعليق الدمى تكريما لفتاة غرقت في القناة المجاورة، ومع مرور الوقت، أصبحت الحديقة مكانا يجذب السياح، ولكنها تحمل في الوقت نفسه جوا من الغموض والرعب.

قلعة شارلفيل: قصر الأشباح

قلعة شارلفيل في أيرلندا، من أشهر القلاع المسكونة في أوروبا، ويُعتقد أن العديد من الأرواح الشريرة تسكن هذه القلعة، مثل روح فتاة صغيرة لقيت حتفها بشكل مأساوي.

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