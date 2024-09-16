قطة تعود للحياة بعد 4 أيام من وفاتها- لن تتخيل ما حدث

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أسماء مرسي:

في قصة غريبة، عادت قطة تدعى "تيد" إلى منزل عائلتها بعد 4 أيام من حرق جثتها، تاركة أصحابها في حالة من الصدمة والسعادة في آن واحد.

وفقا لموقع "newsukraine"، بعد أربعة أيام، حدث شيء غريب ومدهش، عادت القطة إلى المنزل سالمة وكأن شيئا لم يكن، واتضح أن هناك خطأ وقع في محرقة الحيوانات، وحُرقت جثة قطة أخرى بدلا من "تيد".

بدأت القصة حين تلقت السيدة نيكي نايت وزوجها وأطفالها الأربعة، وهم يقضون إجازة في تركيا، خبرمأساوي يفيد بغرق قطتهم المحبوبة "تيد" في بركة مائية بحديقة منزلهم في شمال يوركشاير ببريطانيا.

غمرت الحزن الأسرة، فـ"تيد" لم تكن مجرد قطة، بل كانت عضوا محبوبا في العائلة.

قررت نيكي، تكريما لذكرى قطتها، تنظيم جنازة وحرق جثتها في محرقة حيوانات أليفة، وبالفعل تم تنفيذ ذلك.

ولكن بعد أيام من استلام الرماد، حدث ما لم يكن في الحسبان، عادت "تيد" سالمة إلى المنزل، لتدخل باب القطة وكأن شيئا لم يكن.

لم تستطع نيكي أن تصدق عينيها، فكيف لقطة أن تعود للحياة بعد الحرق، اتصلت بمحرقة الحيوانات الأليفة، لتكتشف أنهم أحرقوا جثة قطة أخرى عن طريق الخطأ، ووضعوا على علبة الرماد عبارة "تيد لم تمت".

ولم تتمكن الأسرة من العثور على صاحب القطة المتوفاة، ربما كانت قطة ضالة.

وبالرغم من عدم معرفة هوية صاحبها الحقيقي، حرصت الأسرة على أن تتلقى القطة الصغيرة وداعا لائقا.

وشعرت الأسرة بسعادة عارمة لأن تيد لا تزال على قيد الحياة ويشكل جزءا من حياتهم.

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