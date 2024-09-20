ما سبب سقوط الاشياء من اليد بشكل متكرر ؟.. لن تتوقع

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-آلاء نبيل

لا يستطيع بعض الأشخاص حمل الأشياء، حتى إن كانت خفيفة الوزن، لأنها سرعان ما تسقط من أيديهم، ما يجعلهم غير قادرين على ممارسة حياتهم بصورة طبيعية، دون معرفة سبب واضح لذلك.

وبحسب ما ذكره موقعي atlanta and specialist،hopkinsmedicine، إليك السبب وراء إسقاط الأشياء بشكل متكرر.

عادة ما تشير هذه الحالة إلى الإصابة بـ "متلازمة النفق الرسغي"، وهي عبارة عن حدوث ضغط في العصب المتوسط ​​الموجود باليد، نتيجة زيادة الضغط الناتج عن التورم الذي يرافقه، وغالبًا ما يمكن أن يكون هذا التورم نتيجة لعدة أشياء، تتمثل فيما يلي:

1- خلع المفاصل.

2- إبقاء المعصم مثنيًا لفترات زمنية طويلة.

3- الإصابة باحتباس السوائل.

4- المعاناة من أمراض الغدة الدرقية.

يقع العصب المتوسط ​​على طول الجزء الداخلي من الذراع، باتجاه الإبهام، ويتفرع إلى الإبهام والسبابة والإصبع الأوسط ونصف البنصر، و يمكن أن يؤدي الضغط على العصب الذي يصل إلى غالبية اليد إلى حدوث مشكلات حركية وحسية كبيرة تعاني منها.

أعراضه

- عدم القدرة على إمساك الأشياء بيد واحدة ويمكن بكلتا اليدين.

الشعور بألم في اليدين أو واحدة منهم.

تنميل في اليد أو في اليدين.

الشعور بإبر في الأصابع.

تورم الأصابع.

الشعور بحرقة أو وخز في الأصابع، وخاصة الإبهام والسبابة والوسطى.

زيادة الشعور بالألم والتنميل في اليدين خلال الليل، وينتج عن ذلك انقطاع النوم.

العلاج

يتطلب علاج متلازمة النفق الرسغي، تخفيف الضغط على العصب المتوسط، ويمكن القيام بذلك من خلال تحديد سبب تراكم الضغط في المقام الأول من خلال التواصل مع الطبيب المختص، أو يمكن من خلال ارتداء الجبائر أو تعديل عاداتك لتجنب الحركات التي

قد تهيج حالتك.

اقرأ أيضًا:

هذا ما يحدث لقلبك وكليتيك عند تناول المخللات.. مفاجأة

لماذا تتغير تصرفات الرجال بعد الزواج؟.. إليك السر

احذر من استخدام ورق الألومنيوم في طهي الطعام

"ضربة حظ في انتظارهم" .. 4 أبراج ستودع أيام الحزن والنكد

موجودة في منزلك.. 7 أشياء تسبب الطاقة السلبية تخلص منها فوراً