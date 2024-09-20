علامات خطيرة تكشف إصابتك بالسرطان.. احذرها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- آلاء نبيل:

عند الإصابة بمرض خطير، تبدأ العلامات في الظهور على الوجه، مما يساعد الشخص على تلقي العلاج المبكر، و من بين هذه الأمراض سرطان شبكية العين.

وبحسب ما ذكره موقع Cleveland Clinic، إليك أبرز العلامات التحذيرية التي تشير إلى خطر الإصابة بسرطان الشبكية.

ما هو ورم الشبكية؟

ورم الشبكية هو نوع من سرطان العين، وعادة ما يبدأ في شبكية العين، وهي الطبقة التي تستشعر الضوء من الخلايا الموجودة في الجزء الخلفي من العين.

علامات سرطان الشبكية

الأعراض المبكرة والأكثر شيوعًا لورم الشبكية، تشمل ظهور حدقة العين باللون الأبيض (ابيضاض الحدقة) أو تكون شاحبة اللون في بعض الأماكن، خاصة في الصور الملتقطة في إضاءة خافتة باستخدام الفلاش.

أعراض أكثر خطورة

1. صعوبة في حركة العين.

2. الإصابة بالحول.

3. الشعور بالألم في العين.

4. تضخم العين.

5. عدم وضوح الرؤية.

6. تورم في العين دون سبب واضح.

7. العدوى المتكررة.

8. تغير في لون القزحية.

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