الامارات | «فأر حي» في وجبة طعام يتسبب بهبوط طائرة اضطرارياً

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - التاريخ: 23 سبتمبر 2024

اضطرت طائرة إلى الهبوط اضطرارياً بعد اكتشاف راكبة فأراً حياً في وجبة الطعام التي قُدّمت لها على متن الطائرة.

ووفقاً لصحيفة «الإندبندنت» البريطانية، فقد جرى تحويل رحلة الخطوط الجوية الإسكندنافية (SAS)، التي كانت متجهة من العاصمة النرويجية أوسلو إلى مالقة في جنوب إسبانيا، إلى كوبنهاغن، حيث هبطت هناك بعد رصد الفأر في الطعام.

وكتب أحد الركاب، ويُدعى غارل بوريستاد، على «فيسبوك»: «صدِّق أو لا تصدق. فتحت سيدة بجانبي هنا في رحلة الخطوط الإسكندنافية الطعام ليخرج منه فأر. والآن استدرنا وهبطنا في مطار كوبنهاغن لتغيير الرحلة»، لكنه لم يذكر ما إذا كان الفأر قد شُوهد مرة أخرى بعد أن قفز من الطعام أم لا.

وجرى نقل الركاب لاحقاً إلى مالقة على متن طائرة مختلفة.

وقالت الخطوط الجوية الإسكندنافية إن التحويل حدث «لأسباب تتعلق بالسلامة». وتحظر شركات الطيران نقل القوارض على متن الطائرات؛ لمنع مضغ الأسلاك الكهربائية.

من جهته، أكد المتحدث باسم شركة الطيران، أويستين شميت، أن هذا الأمر نادر الحدوث جداً، مشيراً إلى أن الشركة اتخذت إجراءات أكثر حزماً لضمان عدم حدوث ذلك مرة أخرى.