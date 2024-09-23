تسبب مرض السكري.. احذر أطعمة تدمر صحتك دون أن تدري

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – سيد متولي

يمكن لتناول بعض الأطعمة أن يسبب مشكلات صحية خطيرة دون أن ندري، لذلك من المهم أن نكون على دراية جديدة بالنظام الغذائي اليومي.

وبحسب تايمز أوف إنديا، فإن تناول الوجبات السريعة، وبعض الأطعمة فائقة المعالجة، يمكن أن يزيد من خطر الإصابة بمرض السكري، وفقا لدراسة نشرت في مجلة The Lancet Regional Health الأوروبية.

أجريت الدراسة على 312 ألف شخص من ثماني دول أوروبية، وتمت مراقبة المشاركين لمدة 11 عاما، وتبين أن تناول الأطعمة فائقة التصنيع يزيد من خطر الإصابة بمرض السكري من النوع الثاني لدى حوالي 15 ألف شخص.

الباحثون حددوا أطعمة معينة فائقة التصنيع تشكل خطرا أكبر للإصابة بمرض السكري من غيرها، وتشمل هذه:

البسكويت

الحلوى

رقائق البطاطس المعلبة

الوجبات الخفيفة

الأطعمة المسخنة في الميكروويف

الأطعمة المعبأة في علب.

ويزداد خطر الإصابة بالسكري عند تناول هذه الأطعمة بنسبة تصل إلى 17 في المائة، لأنها تحتوي على ألوان أو محليات صناعية لتعزيز مذاقها، ومواد حافظة، وفقا لراشيل باترهام، أستاذة السمنة والسكري والغدد الصماء في جامعة كوليدج لندن.

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