عدوك في أكلك.. نوع طعام يسبب تليف الكبد والكلى

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أسماء مرسي:

الكبد والكلى من أعضاء الجسم الضرورية، حيث يعملان كمرشحات طبيعية للجسم، يتخلصان من السموم والنفايات، ولكن، هناك العديد من العوامل التي تؤثر سلبا على وظائفهما، ما يؤدي إلى أمراض مزمنة مثل تليف الكبد والكلى.

إليك نوع طعام يسبب تليف الكبد والكلى في وقت واحد، وهو "الأطعمة المقلية"، وفقا لموقعي "healthline" و" news medical".

تأثير الأطعمة المقلية على الكبد

الأطعمة المقلية تحتوي على نسبة عالية من الدهون المشبعة والمتحولة، التي تُسهم في زيادة تراكم الدهون في الكبد ويضعف قدرته على أداء وظائفها، ما يؤدي إلى ما يعرف بـ "مرض الكبد الدهني".

ويؤدي تراكم الدهون إلى استجابة التهابية مزمنة في الكبد، ما يزيد من الضرر.

ومع تطور الالتهاب يؤدي إلى تليف الكبد، حيث تُستبدل الأنسجة السليمة في الكبد بأنسجة ندبية، ما يقلل من قدرة الكبد على العمل.

تأثير الأطعمة المقلية على الكلى

الدهون المشبعة الموجودة في هذه الأطعمة تزيد من خطر الإصابة بارتفاع ضغط الدم، والذي بدوره يضر بالكلى، كما ان استهلاكها بكميات كبيرة يؤدي إلى السمنة، وهي مرتبطة بزيادة خطر الإصابة بأمراض الكلى المزمنة.

أضرار أخرى للأطعمة المقلية

زيادة الوزن.

ارتفاع مستويات الكوليسترول.

أمراض القلب والأوعية الدموية.

مرض السكر.

مشكلات الجهاز الهضمي.

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