الامارات | انتحار نجمة تيك توك "كوبرا أيكوت" وسط صدمة متابعيها

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - التاريخ: 25 سبتمبر 2024

انتحرت النجمة التركية، "كوبرا أيكوت" بإلقاء نفسها من منزلها في الطابق الخامس بمدينة إسطنبول وسط صدمة متابعيها في مواقع التواصل الاجتماعي.

وقالت وسائل إعلام محلية، إن كوبرا ابنة الـ 26 عاماً، تركت رسالة في شقتها بمنطقة "سلطان بيلي" في الجانب الآسيوي من مدينة إسطنبول، كشفت فيها سبب انتحارها.



وكتبت كوبرا في رسالتها "لقد قفزت بمحض إرادتي، لأنني لا أريد أن أعيش بعد الآن.. لقد كنت جيدة كثيراً مع الجميع في حياتي، لكنني لم أستطع أن أشعر بالتحسن".

وأضافت في رسالتها "العيش كشخص جيد لم يكسبني أي شيء، كن أنانيا في هذه الحياة، وستكون سعيدا، كنت أموت منذ أيام، ولم يرني أحد، سأذهب لأنني أحب نفسي كثيرًا وأفكر بنفسي."

وكان آخر ظهور للشابة على مواقع التواصل الاجتماعي قبل انتحارها بنحو خمس ساعات؛ إذ ظهرت في قصص "إنستغرام" خلال تنظيف منزلها وترتيبه، قبل أن تلقي بنفسها من النافذة في ساعة متأخرة من مساء أمس الاثنين.