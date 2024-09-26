"هتشبع وسكرك مش هيعلى".. 5 أطعمة مفيدة لجسمك

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – سيد متولي

يمكن لتناول بعض الأطعمة أن يشعرك بالشبع مع الحفاظ على نسبة السكر في الدم ضمن النطاق الصحيح، وهو أمر مهم للحفاظ على صحتك.

وبحسب موقع health، فإن هذه الأطعمة تتمثل في:

المكسرات

لاحتوائها على البروتين النباتي والألياف والمعادن مثل المغنيسيوم والزنك، فإن المكسرات تنظم نسبة السكر في الدم.

الفاصوليا

الفاصوليا غنية بالبروتينات والألياف النباتية، وكلاهما يمكن أن يساعد في منع ارتفاع نسبة السكر في الدم بعد تناول الطعام، ويعزز الشعور بالشبع.

الخضروات غير النشوية

الخضروات غير النشوية غنية بالألياف وتساعد على إبطاء عملية الهضم وامتصاص العناصر الغذائية في مجرى الدم، ما يعزز الشعور بالشبع ويجعل مستويات السكر في الدم صحية، خاصة أنها تحتوي على مؤشر جلايسيمي منخفض، وهو مقياس لمدى بطء أو سرعة ارتفاع مستويات السكر في الدم بسبب طعام ما.

الأطعمة الغنية بالبروتين

مثل الأسماك والدجاج والبيض تحتوي على مؤشر نسبة السكر في الدم بمعدل صفر، أي أن تأثيرها ضئيل على مستويات السكر في الدم عند تناولها بكميات طبيعية.

الزبادي اليوناني غير المحلى

يحتوي على نسبة بروتين أعلى بكثير من الزبادي العادي، ما يجعله خيارا جيدا للتحكم في مستويات السكر بالدم، كما يوفر البروبيوتيك، الذي قد يساعد في تعزيز التحكم في نسبة السكر عن طريق تعديل بكتيريا الأمعاء وتعزيز حساسية الأنسولين.

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