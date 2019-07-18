ماسك الكركم لعلاج تساقط الشعر وترطيبه.. فيديو

كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 18 يوليو 2019 05:18 مساءً - يحتاج الشعر إلى العناية لتفادي تساقطه وتلفه، بسبب عوامل عدة، منها أسلوب الحياة، أو سوء استخدام تقنيات العناية بالشعر، هذا عدا عن الصبغات، وتلوينه بمنتجات تحتوي على مواد ضارة قد تُلحق به الضرر، وتؤدي إلى جفافه وبروز القشرة وتقصّف أطرافه.



لذا نقدم لكِ الحل الأمثل الذي سيُمكّنكِ من معالجة الشعر من مشاكله المختلفة، بـ العلاجات المنزلية غير المكلفة، كاستخدام الأقنعة الرخيصة والسهلة جدًّا، وتحتاج إلى عدد قليل من مكونات المطبخ البسيطة الموجودة في كل منزل. فكل ما تحتاجينه، هو مزيجٌ من مكوّنات الترطيب، واتّباع العادات الصحية للعناية بالشعر.



وقد اخترنا لكِ ماسك الكركم الذي حضّرته خبيرة التجميل "ميسون هلال"، والذي يحتوي على المكونات والمقادير التالية:

-ملعقتين من زيت الزيتون الطبيعي

-ملعقتين من الكركم

يتمّ مزج المكونات ووضعها على الشعر التالف لمدة نصف ساعة، قبل غسله بالماء الفاتر، ويمكن استخدام هذا القناع لمرتين أسبوعيًّا للحصول على النتائج الفعّالة.



فوائد زيت الزيتون للشعر

ماسك الكركم لعلاج تساقط الشعر وترطيبه



يحتوي زيت الزّيتون على الأحماض الدّهنية كالأوليك واللينوليك، وهي أحماضٌ مغذيةٌ للشّعر، وفروة الرّأس، كما أنّه غنيٌّ بمضادات الأكسدة التي تكافح الشّيخوخة المبكّرة، وظهور الشّيب، وهنا يأتي دور زيت الزّيتون الذي يحمي بُصيلات الشّعر ويُحافظ على صحتها وقوتها.

ومن فوائده أيضًا :

-يعالج الشّعر التّالف

-يكافح التقشّر وفروة الرّأس الجافة

-يقوّي ويعزز نمو الشّعر

-يمنح الشّعر اللّمعان والقوة



فوائد الكركم للشعر

ماسك الكركم لعلاج تساقط الشعر وترطيبه



يحتوي الكركم على العديد من الفيتامينات وأهمّها فيتامين (E)، بالإضافة إلى المواد المضادّة للأكسدة، لذا يُعتبر من أهم العلاجات الفعّالة التي تخلّص فروة الرأس من القشرة، كما أنه يعمل على تقوية بصيلات الشعر، الأمر الذي من شأنه أن يمنع تساقطه.



وأخيرًا ننصحكِ بتطبيق هذا القناع الطبيعي والساحر، الذي سيحول دون تساقط شعركِ، وسيمنع ظهور قشرة الرأس، والأهم ستحصلين على شعر لامع وصحيّ.



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