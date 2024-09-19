ميرنا وليد - بيروت - أثبت الممثل وسام رضا موهبته التمثيلية من خلال عدة أعمال شارك فيها، نذكر: "ولاد بديعة، مال القبان، الزند وخريف العمر"، اذ انه يمتلك أداء تمثيلي مميز جعله يقدّم اروع الأدوار.
موقع "الفن" التقى بالممثل وسام رضا ابن الممثل أيمن رضا، وقد أجرينا معه مقابلة تحدثنا فيها عن نجاح ولاد بديعة والإنتقادات التي تلقاها في الحلقات الأخيرة، أعماله المقبلة، تحدثنا ايضا عن والده أيمن رضا ومشاركته في لعبة حب، وهل يوجّه له والده انتقادا قاسيا؟.
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كانت هذه تفاصيل خبر خاص بالفيديو- وسام رضا يعلّق مشاركة والده أيمن رضا في "لعبة حب"..وهل تلقى منه انتقادا قاسيا؟ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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