شكرا لقرائتكم خبر عن "الهيئة الملكية لمكة": نعمل على دراسات وتصاميم مترو العاصمة المقدسة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قال صالح الرشيد الرئيس التنفيذي للهيئة الملكية لمكة، إن الهيئة تعمل على استكمال منظومة النقل بالعاصمة المقدسة وأهمها مشروع المترو.

وأضاف خلال جلسة ضمن ، مؤتمر ومعرض خدمات الحج والعمرة "الطريق إلى النسك" الذي تنظمه وزارة الحج والعمرة بالشراكة مع برنامج خدمة ضيوف الرحمن - أحد برامج رؤية المملكة 2030 - في مدينة جدة، بمشاركة واسعة من المؤسسات الحومية والخاصة. إن العمل الجاري على الدراسات المالية وتصاميم المشروع.

قال د. رميح الرميح نائب وزير النقل والخدمات اللوجستية، إن السعودية تستهدف أكثر من مليون معتمر وزائر يتنقلون بين مكة والمدينة شهريًا العام الحالي، عبر أكثر من 130 رحلة يومية.

وأكد خلال جلسة ضمن فعاليات معرض ومؤتمر الحج والعمرة، أن الجديد هو التوسع في خدمات النقل العام بين الحرمين ومن بينها قطار الحرمين.

وبدأت جلسات مؤتمر ومعرض خدمات الحج والعمرة "الطريق إلى النسك" الذي تنظمه وزارة الحج والعمرة بالشراكة مع برنامج خدمة ضيوف الرحمن - أحد برامج رؤية المملكة 2030 - في مدينة جدة، بمشاركة واسعة من المؤسسات الحومية والخاصة.

وشارك في الجلسة الافتتاحية وزير الحج والعمرة الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة، ونائب وزير الخارجية المهندس وليد بن عبدالكريم الخريجي ، ورئيس الهيئة العامة للطيران المدني عبدالعزيز الدعيلج ، ومدير الأمن العام الفريق محمد بن عبدالله البسامي ، وأمين العاصمة المقدسة مساعد بن عبدالعزيز الداوود.