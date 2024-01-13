تراند اليوم : بالتزامن مع غرة رجب .. بالفيديو.. الإعلامي حسيب الشمري يروي قصة ولادته بالمنزل وسبب تسجيله بعد الولادة بعامين

صحيفة الخليج 365: روى الإعلامي حسيب الشمري ذكرياته تاريخ غرة شهر رجب الذي ارتبط بأحداث جوهرية في حياته وحياة الكثير من السعوديين.

وقال الشمري عبر قناة العربية: 1 / 7 التاريخ المهم جدا الموجود في وثائق الكثير من السعوديين اللي انولدوا في مثل هذا اليوم أو قبله أو بعده بشهرين، لأن هذا التاريخ جعل كحل لمشكلة معرفة ولادة للمولود بالشهر، لأن ذلك ينطوي عليه الالتحاق بالوظيفة أو الدراسة او التقاعد أو غيره.

وأضاف: أنا ولدت في عام 1393 في قرية لينا التي لم يكن بها مستشفيات لذلك ولدت ولادة منزلية ويمكن تم تسجيلي بعد الولادة بسنة أو سنتين، وهذه كانت دارجة في مجتماعتنا لعدة أسباب، أولها غياب الأب الذي كان يبحث عن العمل فكان أبوي خارج المنطقة للبحث عن وظيفة وبعد ما جاء أبوي تم تسجيلي.