شكرا لقرائتكم خبر عن "الشؤون الإسلامية" تنفذ 2588 منشطًا دعويًا خلال رمضان في الشرقية والان نبدء بالتفاصيل

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام