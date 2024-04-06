شكرا لقرائتكم خبر عن وصول رئيس وزراء باكستان إلى المدينة المنورة والان نبدء بالتفاصيل

رئيس وزراء باكستان

الدمام - شريف احمد - وصل رئيس وزراء جمهورية باكستان الإسلامية محمد شهباز شريف، إلى المدينة المنورة، اليوم، للصلاة في المسجد النبوي، والتشرّف بالسلام على رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وصاحبيه رضوان الله عليهما.وكان في استقباله لدى وصوله مطار الأمير محمد بن عبدالعزيز الدولي بالمدينة المنورة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن سلطان بن عبد العزيز أمير منطقة المدينة المنورة، وأمين منطقة المدينة المنورة المهندس فهد بن محمد البليهشي، ومدير شرطة المنطقة اللواء يوسف عبدالله الزهراني، ومدير مكتب المراسم الملكية بالمنطقة إبراهيم بن عبدالله برّي.وأدى شهباز شريف، اليمين الدستورية رئيسًا لوزراء باكستان للمرة الثانية، في أول مارس الماضي، وذلك خلال مراسم جرت في القصر الرئاسي بإسلام آباد، أمام الرئيس الباكستاني الدكتور عارف علوي، بحضور رؤساء الأحزاب السياسية المشاركة في الائتلاف الحاكم، وكبار المسؤولين الباكستانيين.