شكرا لقرائتكم خبر عن إنذار أحمر.. استمرار الأمطار الغزيرة في العاصمة المقدسة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أصدر المركز الوطني للأرصاد إنذار أحمر، منوهًا لاستمرار الأمطار الغزيرة على منطقة مكة المكرمة، اليوم الاثنين.

وذكر حساب "الارصاد" على منصة "إكس"، أن التاثيرات تشمل عدة ظواهر تتمثل في رياح شديدة وانعدام في الرؤية الأفقية وتساقك البرد، وجريان السيول وصواعق رعدية.



طقس المملكة اليوم

توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس اليوم الاثنين، أن الفرصة لا تزال مهيأة لهطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة، تؤدي إلى جريان السيول.مصحوبة بزخات من البرد، ورياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار، على أجزاء من مناطق نجران وجازان وعسير والباحة ومكة المكرمة والمدينة المنورة وتبوك والحدود الشمالية والجوف وحائل والقصيم والرياض والشرقية.