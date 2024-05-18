وأوضح مدير عام المركز عبدالله سندي، أن المركز قدم من خلال الدورات التدريبية والتأهيلية العديد من البرامج، تضمنت حقيبة ترحاب المعتمدة من وزارة الحج والعمرة، والتعريف بمنصة أرشدني والتدريب على الاستخدام الأمثل للخرائط في ايصال الحافلات، إضافة إلى التدريب على المسار الإلكتروني التابع لأنظمة وزارة الحج والعمرة، لرفع مستوى الخدمات المقدمة للحجيج، مشيراً إلى أن المركز يعمل بمنظومة ذكية متطورة لتقديم أرقى الخدمات لضيوف الرحمن.
وبين، أن المركز اطلق اعماله استعداداً لموسم حج هذا العام 1445هـ منذ وقت مبكر حيث تم استقبال أكثر من "600" حافلة تقُلْ أكثر من "22600" حاج، تم استقبالهم عبر مركز استقبال الحجاج طريق المدينة مكة بالنوارية وإنهاء كافة الإجراءات المطلوبة لهم ومرافقة المرشدين، ليتم إرشادهم إلى مساكنهم، مؤكدًا أن المركز يواصل تجويد أعماله الميدانية لرفع كفاءة الخدمات المقدمة لضيوف الرحمن، وذلك ضمن الخطط التشغيلية لموسم حج 1445هـ، تحت مظلة المجلس التنسيقي لشركات أرباب الطوائف ومقدمي خدمة حجاج الخارج، وبمشاركة ودعم من النقابة العامة للسيارات، وبإشراف مباشر من وزارة الحج والعمرة.
كانت هذه تفاصيل خبر "إرشاد الحافلات" يعلن جاهزية الخطط التشغيلية لموسم الحج لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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