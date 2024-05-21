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شكرا لقرائتكم خبر عن "الموارد البشرية" تعقد ثالث ورشة عمل لمنتدى الحوار الاجتماعي لعام 2024 والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - عقدت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، بالتعاون مع مركز الملك عبد العزيز للتواصل الحضاري، ثالث ورش العمل ثنائية الأطراف لمنتدى الحوار الاجتماعي الرابع عشر للعام 2024م، تحت عنوان "الحوار الاجتماعي من أجل سوق عمل واعد ومتوازن"، وذلك بحضور سعادة وكيل الوزارة لسياسات سوق العمل الأستاذ مهند العيسى رئيس وفد الحكومة، وممثلي وفد الحكومة، ورئيس اللجنة الوطنية لسوق العمل الدكتور عبد الغني الصايغ وممثلي وفد أصحاب العمل.
محاور المنتدىوتناولت أجندة الورشة مناقشة محاور المنتدى لهذا العام التي تضمنت تحديات استدامة التوطين في القطاع الخاص، وبرامج دعم التدريب والتوظيف وسبل تطويرها، وتحفيز ودعم وحماية المنافسة في سوق العمل، كما تم مناقشة واقتراح توصيات تطويرية لمنصة قوى، وتطوير تجربة توثيق عقد العمالة خارج المملكة ونتائج الحوارات السابقة.
وتُعدّ هذه الورشة منصة هامة للحوار والنقاش حول القضايا المتعلقة بسوق العمل وتعزيز الشراكة بين أطراف الإنتاج الثلاث ضمن إطار سعي وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية لتطوير سوق العمل في المملكة العربية السعودية.