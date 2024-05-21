"الموارد البشرية" تعقد ثالث ورشة عمل لمنتدى الحوار الاجتماعي لعام 2024

الدمام - شريف احمد - عقدت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، بالتعاون مع مركز الملك عبد العزيز للتواصل الحضاري، ثالث ورش العمل ثنائية الأطراف لمنتدى الحوار الاجتماعي الرابع عشر للعام 2024م، تحت عنوان "الحوار الاجتماعي من أجل سوق عمل واعد ومتوازن"، وذلك بحضور سعادة وكيل الوزارة لسياسات سوق العمل الأستاذ مهند العيسى رئيس وفد الحكومة، وممثلي وفد الحكومة، ورئيس اللجنة الوطنية لسوق العمل الدكتور عبد الغني الصايغ وممثلي وفد أصحاب العمل.