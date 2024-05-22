شكرا لقرائتكم خبر عن جوازات منفذ جديدة عرعر تستقبل أولى أفواج ضيوف الرحمن من العراق والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - استقبلت جوازات منفذ جديدة عرعر، اليوم، أولى أفواج ضيوف الرحمن القادمين من جمهورية العراق لأداء مناسك الحج لهذا العام 1445هـ، وأنهت إجراءات دخولهم بيسر وسهولة.

وأكدت "الجوازات" تسخير إمكاناتها كافة، لتسهيل إجراءات دخول الحجاج من خلال دعم منصات المنافذ الدولية الجوية والبرية والبحرية بأحدث الأجهزة التقنية التي يعمل عليها كوادر بشرية مؤهلة بلغات ضيوف الرحمن. منفذ جديدة عرعر ويعد المنفذ بوابة اقتصادية لوجستية إقليمية للجزء الشمالي من المملكة مع جمهورية العراق الشقيق، حيث طُوِّر المنفذ تجارياً مؤخراً، بالإضافة إلى استقبال حجاج بيت الله الحرام سنوياً.

وجُهز "منفذ جديدة عرعر" مؤخراً بصالة المسافرين، التي تم تطويرها على مساحة 9000 متر مربعٍ, وبطاقة استيعابية تتجاوز 20 ألف مسافر، وأكثر من 400 حافلة يوميًا، حيث خصص 68 كاونتراً للجوازات، إضافة إلى 6 مناطق مخصصة لإجراء عمليات الكشف والمعاينة.

