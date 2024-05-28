شاهد.. فيديو ل "عم رونالدو" يشهر إسلامه داخل مسجد في الجزائر يثير الجدل

صحيفة الخليج 365: تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو، لرجل مسن يشهر إسلامه، وقال أنه عم لاعب النصر كريستيانو رونالدو.

واستضافت عائلة جزائرية من بلدة بودواو التابعة لولاية بومرداس الواقعة شمال البلاد، رجلا برتغاليا يدعى مانويل سانطوس ويبلغ من العمر 82 عاما.

وظهر الرجل في مقطع فيديو، داخل مسجد وهو يعلن دخوله الدين الإسلامي وإعلامه الحاضرين بأنه عم اللاعب كريستيانو رونالدو. كما تم تداول صور لجواز سفره قيل إنه يثبت هويته وصلة قرابته مع رونالدو.

وأثار المقطع جدلا على مواقع التواصل الاجتماعي ، وعلق مغرد قائلا:" حتى وإن كان الرجل يحمل نفس اللقب، هذا ليس دليلا كافيا أنه عم رونالدو لأن نصف سكان البرازيل والبرتغال لقبهم رونالدو".