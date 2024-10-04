شكرا لقرائتكم خبر عن من بينها الشرقية.. ضباب متباين الشدة على أجزاء من 3 مناطق والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - نبه المركز الوطني للأرصاد من انتشار ضباب متباين الشدة على 3 مناطق خلال ساعات الصباح الباكر يوم الجمعة، تبدأ الساعة 1 صباحًا، وتستمر حتى الساعة 8 صباحًا.

وتشمل التأثيرات المصاحبة تدنيًا في مدى الرؤية الأفقية (3 – 5) كيلومترات، بالنسبة لأماكن الضباب الخفيف، وشبه انعدام في مدى الرؤية الأفقية (1 – 3) كيلومترات أماكن انتشار الضباب الشرقية: الجبيل والخبر والدمام والظهران والقطيف ورأس تنورة والأحساء والعديد وبقيق.

مكة المكرمة: ثول والقنفذة والليث.

عسير: البرك والقحمة.