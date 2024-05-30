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بالفيديو: الكويتي ياسر البحري يكشف عن جنسيات عرب كانوا معه في السجن بأمريكا.. وسبب غريب لدخول شاب ليبي من أسرة غنية السجن 3 مرات

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صحيفة الخليج 365: كشف الكويتي ياسر البحري الذي كان سجيناً سابقاً في أحد السجون الأمريكية وقضى فيها 15 عاماً، جنسيات بعض العرب الذين كانوا معه في السجن.

وقال البحري خلال بودكاست ذا بلوش:" صادفت شباب فلسطينيين، وكذلك مصري، وواحد ليبي من أسرة غنية أسمه عمر وكان 3 مرة له يدخل السجن".

وأضاف البحري:" إيش دخلك السجن يخبرني أن جريمته سرقة سيارة، وأقوله ياخي أهلك عندهم مكتب سيارات في أورلاندو، يقولي عندي عادة بايخة أحب السيارات الفخمة".

وتابع:" يقول لي أسرق سيارات لامبورغيني أتمشى بيها يوم أو يومين وبعدين أبيعها لأشخاص يكسرونها ويهربونها للبرازيل".

اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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