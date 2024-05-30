بالفيديو: الكويتي ياسر البحري يكشف عن جنسيات عرب كانوا معه في السجن بأمريكا.. وسبب غريب لدخول شاب ليبي من أسرة غنية السجن 3 مرات

صحيفة الخليج 365: كشف الكويتي ياسر البحري الذي كان سجيناً سابقاً في أحد السجون الأمريكية وقضى فيها 15 عاماً، جنسيات بعض العرب الذين كانوا معه في السجن.

وقال البحري خلال بودكاست ذا بلوش:" صادفت شباب فلسطينيين، وكذلك مصري، وواحد ليبي من أسرة غنية أسمه عمر وكان 3 مرة له يدخل السجن".

وأضاف البحري:" إيش دخلك السجن يخبرني أن جريمته سرقة سيارة، وأقوله ياخي أهلك عندهم مكتب سيارات في أورلاندو، يقولي عندي عادة بايخة أحب السيارات الفخمة".

وتابع:" يقول لي أسرق سيارات لامبورغيني أتمشى بيها يوم أو يومين وبعدين أبيعها لأشخاص يكسرونها ويهربونها للبرازيل".