طرد لاعب من هذا الفريق.. شاهد.. الصبحان يكشف توقعاته بشأن نتيجة مباراة الهلال والنصر على كأس الملك

صحيفة الخليج 365: كشف الإعلامي الرياضي حسن الصبحان المعروف بملك التوقعات، توقعاته لنتيجة مباراة نادي الهلال والنصر التي ستقام مساء اليوم الجمعة، ضمن نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين.

وقال الصبحان عبر مقطع فيديو عبر حسابه على منصة "إكس":النصر عنده كريستيانو رونالدو أفضل لاعب في التاريخ، والهلال زعيم آسيا.

وأكمل: نسبة فوز النصر صفر بالمئة، مستحيل أن يفوز النصر، وسيفوز الهلال بنسبة 100 بالمئة بـ 3 أو 4 أهداف، لافتا: النصر عنده مشكلة في التنظيم الدفاعي، وسيكون هناك كارت أحمر للنصر.

وزاد: أعتقد أن سانتو سيجل هدف ومالكوم وميتروفيتش ممكن، مشيرا: سيكون هناك مشكلة في التحكيم.