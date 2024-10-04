شكرا لقرائتكم إطلاق منصة Saudi Minds لدعم وتمكين العقول الوطنية المبتكرة بالمملكة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - أطلقت هيئة تنمية البحث والتطوير والابتكار, منصة Saudi Minds، التي تمثل نقلة نوعيّة في تنمية وتطوير الأبحاث والابتكارات بالمملكة وتحقيق التقدم العلمي، عبر إنشاء بيئة رقمية متكاملة تدعم الارتقاء بجودة أداء المنظومة البحثية والابتكارية.

إطلاق منصة Saudi Minds

وتتميز المنصة بإنشائها قاعدة بيانات وطنية ضخمة تمثل مرجعًا لجميع المشتغلين في المجالات البحثية والابتكارية، وتقديم معلومات موثوقة حول الباحثين والمبتكرين، ومجالاتهم ذات الصلة بالأولويات الوطنية، وتسهيل إمكانية تواصلهم مع الجهات المهتمة بالبحث والابتكار، واستكشاف فرص التعاون، ومنح المسجلين في المنصة الأولوية في الاستفادة من المبادرات والفرص التي تتيحها الهيئة.

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دعم وتمكين العقول الوطنية المبتكرة

وتهدف خطوة إطلاق المنصة إلى حصر وتصنيف الباحثين والمبتكرين في المملكة، وتسهيل تبادل المعرفة ونقل الخبرات والتجارب فيما بينهم، وتعزيز الشراكات الفاعلة في البحث والتطوير والابتكار، وفتح آفاق جديدة للتعاون الدولي في مجالات العلوم والتقنية، وتوفير إمكانية عرض الأبحاث والمشاريع المبتكرة وتسهل وصولها إلى التمويل والشراكة، إلى جانب زيادة الشفافية والكفاءة في إدارة البيانات العلمية والتكنولوجية.

ودعت الهيئة جميع الباحثين والمبتكرين في المملكة إلى التحقق من بياناتهم أو التسجيل في المنصة، للإسهام في تحقيق النمو المستدام في مجالات البحث والابتكار، وبما يعزز من ريادة المملكة الدولية، وذلك من خلال الرابط التالي: https://saudiminds.rdia.gov.sa .