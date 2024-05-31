ولي العهد يصل إلى ملعب الجوهرة لحضور نهائي كأس الملك بين الهلال والنصر

برئاسة #ولي_العهد.. #مجلس_الوزراء يقدّر ما حققه طلاب وطالبات #المملكة من ميداليات وجوائز في المسابقتين الدوليتين "آيسف 2024" و"آيتكس 2024"



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