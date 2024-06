شكرا لقرائتكم خبر عن ولي العهد يصل إلى ملعب الجوهرة لحضور نهائي كأس الملك بين الهلال والنصر والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - وصل صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء -حفظه الله-، إلى ملعب الملك عبدالله "الجوهرة المشعة"، لحضور نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين بين الهلال والنصر.