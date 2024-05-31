شكرا لقرائتكم خبر عن ولي العهد يصل إلى ملعب الجوهرة لحضور نهائي كأس الملك بين الهلال والنصر والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - وصل صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء -حفظه الله-، إلى ملعب الملك عبدالله "الجوهرة المشعة"، لحضور نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين بين الهلال والنصر. للمزيد | This is a Twitter StatusThis is a Twitter Status This is a Twitter Status— صحيفة اليوم (@alyaum)
برئاسة #ولي_العهد.. #مجلس_الوزراء يقدّر ما حققه طلاب وطالبات #المملكة من ميداليات وجوائز في المسابقتين الدوليتين "آيسف 2024" و"آيتكس 2024"— صحيفة اليوم (@alyaum) May 21, 2024
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