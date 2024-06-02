شاهد: عمال باكستانيون يصعدون بناية بطريقة غريبة لإصلاح مكيف

صحيفة الخليج 365: أثار مقطع فيديو يظهر عدد من الباكستانيين وهم يعملون على سلم طويل على امتداد بناية مكونة من 6 طوابق استغرب رواد مواقع التواصل الاجتماعي.

ويظهر الفيديو عامل وهو يصعد أعلى السلم لإصلاح أحد المكيفات على ما يبدو، فيما يقوم عامل آخر بمسك السلم من الأسفل.

‏وتساءل مغردون عن كيفية تركيب وتثبيت السلم بهذا الطول؟، فمنهم من رجح بأنهم استخداموا سلم طويل ربط في أعلى البناية، وآخرين قالوا إن السلم مربوط في المكيفات.

وتباينت ردود الأفعال تجاه هذا التصرف، فالبعض رأى أن التصرف يمثل خطورة عليهم خاصة أنه بدون معدات سلامة، وفريق آخر أشاد بكفاءة العمال الباكستانيين في إنجاز المهمات الصعبة.