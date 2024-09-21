هل انت منهم؟: تعرف على أسماء المقبولين في قرعة الحج المجانية 2025 العراق

الرياض - ياسر الجرجورة في السبت 21 سبتمبر 2024 12:08 صباحاً - يود الاستعلام عن أسماء المقبولين في قرعة الحج المجانية 2025 العراق عبر موقع hajj.gov.iq عدد كبير من المواطنين الذين قاموا بالتسجيل في قرعة الحج في العراق لعام 2025، حيث يتطلع عدد كبير منهم لأن يكون الله قد كتب لهم الحج في هذا العام حتى يؤدي فريضة الله التي تعد ركن من أركان الإسلام، ويمكن الاستعلام عن اسماء المقبولين بكل سهولة من خلال اتباع الخطوات التالية.
أسماء المقبولين في قرعة الحج المجانية 2025 العراق عبر موقع .hajj.gov.iq
يمكن الاستعلام عن أسماء المقبولين في قرعة الحج المجانية 2025 العراق عبر موقع .hajj.gov.iq وذلك بعد أن تقوم الهيئة العليا للحج والعمرة في العراق بالإعلان عن نتيجة التسجيل حيث يمكن لجميع المواطنين الذين قاموا بالتسجيل اتباع الخطوات التالية:
- التوجه إلى الموقع الرسمي الخاص بالهيئة العليا للحج والعمرة في العراق وذلك من خلال الرابط hajj.gov.iq.
- يتم بعدها الضغط على كلمة الخدمات الإلكترونية.
- يتم تحديد الأيقونة الخاصة بنتائج قرعة الحج.
- يتم كتابة كافة البيانات التي يطلبها الموقع.
- انتظار قليلا حتى تظهر أمامك جميع المعلومات الخاصة بقرعة الحج وهل تم قبولك أولا.
التسجيل في قرعة الحج العراق 2025
قبل معرفة طريقة الإستعلام عن أسماء المقبولين في قرعة الحج المجانية 2025 العراق عبر موقع .hajj.gov.iq، يجب أن يكون المواطن قد قام بالتسجيل في قرعة الحج والتي تتم من خلال اتباع الخطوات التالية:
- التوجه إلى منصة أور الإلكترونية على الإنترنت.
- عليك الضغط على كلمة قبول بعد قراءة الشروط والأحكام الخاصة بالموقع.
- اختيار أيقونة التسجيل في قرعة الحج.
- كتابة كافة البيانات المطلوبة من المتقدم والحرص على أن تكون في أماكنها المخصصة.
- رفع كافة المستندات التي يطلبها الموقع.
- الضغط على كلمة إرسال الطلب.
- بعد ذلك يظهر أمامك كود برقم الطلب الذي قمت بتقديمه يجب عليك الاحتفاظ به.
- حيث أنه في حالة اختيارك في قرعة الحج 2025 يجب عليك أن تقدم استمارة التسجيل التي تحتوي على رقم الطلب الذي قمت بتسجيله على الإنترنت.
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