الخليج العربي لم يكن موجوداً قبل 8 آلاف سنة.. بالفيديو: باحث في ما وراء الطبيعة يكشف ماذا فعل الطوفان بكوكب الأرض

صحيفة الخليج 365: كشف الباحث في ما وراء الطبيعة عبدالرحمن الزحيفي، ما فعله الطوفان بكوكب الأرض.

وقال الزحيفي في مقطع فيديو نشره عبر حسابه بتطبيق "تيك توك": قبل 8 آلاف سنة كانت البحار ثلث الأرض، ولكن الآن أصبحت البحار ثلثي الأرض واليابسة "ثلث الأرض".

وأضاف: الطوفان ماء منهمر من السماء، والأرض تفجرت وخرج الماء فغمر ثلث الكرة الأرضية؛ فأصبح اليابس الثلث فقط.

وأوضح: الخليج العربي كمسطح مائي لم يكن موجودا قبل 8 آلاف سنة، ولا يوجد أيضا مضيق هرمز، لافتا: كانت المنطقة من خليج عمان إلى الكويت يابسة.

وأكمل: كان يوجد 4 أنهار وهم دجلة والفرات وسيحون وجيحون، مشيرا: كان يوجد خليج عمان فقط، وكانت الجزيرة العربية متصلة بشمال أفريقيا وانقرضت أغلب الحيوانات بالجزيرة العربية.

وتابع: جغرافية الكرة الأرضية مختلفة تماما عما كانت عليه في السابق.