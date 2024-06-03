شكرا لقرائتكم خبر عن الوفاة طبيعية.. العثور على جثة المواطن هتان شطا المفقود في مصر والان نبدء بالتفاصيل



وأفادت بأن السلطات عثرت على الجثمان في أحد الشوارع، وجرى فحصه وتبين أن الوفاة طبيعية ولا توجد شبهة جنائية. اختفاء هتان شطا سبق وأكدت السفارة

وأكدت السفارة أنها منذ اللحظة الأولى لاختفاء المواطن شطا، باشرت باتخاذ كافة الإجراءات والتواصل مع الجهات الرسمية والأمنية المصرية، التي بدورها قامت بجهود مكثفة للبحث والتحري عن المواطن وظروف اختفائه. الدمام - شريف احمد - ذكرت قناة العربية، أن أجهزة الأمن المصرية عثرت، اليوم الإثنين، على جثة المواطن هتان شطا المفقود في مصر.وأفادت بأن السلطات عثرت على الجثمان في أحد الشوارع، وجرى فحصه وتبين أن الوفاة طبيعية ولا توجد شبهة جنائية.سبق وأكدت السفارة السعودية في القاهرة أنها تتابع عن كثب وباهتمام بالغ قضية اختفاء المواطن هتان بن غازي شطا في القاهرة.وأكدت السفارة أنها منذ اللحظة الأولى لاختفاء المواطن شطا، باشرت باتخاذ كافة الإجراءات والتواصل مع الجهات الرسمية والأمنية المصرية، التي بدورها قامت بجهود مكثفة للبحث والتحري عن المواطن وظروف اختفائه.

وأوضحت بأن الجهات الأمنية المصرية استعانت بتسجيلات كاميرات المراقبة، وتمكنت من رصد خروج المواطن شطا من مقر إقامته بحي التجمع الخامس قبل اختفائه.