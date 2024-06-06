شكرا لقرائتكم خبر عن بيئة صحية للحجاج.. تفاصيل استعدادات "وقاء" لموسم الحج بمكة المكرمة والان نبدء بالتفاصيل

موسم حج آمن

بيئة صحية للحجاج

الدمام - شريف احمد - وقف الرئيس التنفيذي للمركز الوطني للوقاية من الآفات النباتية والأمراض الحيوانية ومكافحتها "وقاء" المهندس أيمن بن سعد الغامدي، على أعمال الصحة النباتية والحيوانية في جولة تفقدية شاملة لمنطقة مكة المكرمة، للاطلاع على مستوى الجاهزية لخدمة ضيوف الرحمن وضمان سلامة الأضاحي خلال موسم حج 1445هـ.وزار الغامدي خلال جولته التفقدية فرع مركز وقاء بمنطقة مكة المكرمة، واطلع على الاستعدادات والتجهيزات التي تم اتخاذها لضمان سلامة وصحة الأضاحي وخدمة ضيوف الرحمن، بحضور مدير عام فرع مركز "وقاء" بمنطقة مكة المكرمة الدكتور غالب بن عبدالغني الصاعدي، ومديري الإدارات ذات العلاقة.وأكد الغامدي أن المركز يبذل جهوداً حثيثة للحد من انتشار الآفات النباتية والأمراض الحيوانية خلال موسم الحج، مشيراً إلى وضع خططاً استباقية شاملة تشمل الرصد والمراقبة والوقاية، لضمان سلامة الصحة النباتية والحيوانية وفق أحدث التقنيات والممارسات المعتمدة، سعياً لتعزيز جهود المملكة في تحقيق موسم حج آمن وخالٍ من مخاطر الآفات النباتية والأمراض والأوبئة الحيوانية.واشتملت جولته لمنطقة مكة على زيارة لأحد موردي المواشي بالشميسي ومسالخ المملكة للهدي والأضاحي ومسلخ العكيشية بالعاصمة المقدسة، للتأكد من تطبيق إجراءات الأمن الحيوي ومدى الالتزام بالمستويات الصحية لضمان تقديم أضاحي آمنة وسليمة.كما تفقد مواقع مصائد استكشاف الجندب الأسود وأعمال استكشاف الجراد والنطاط ومكافحة نواقل الأمراض في المشاعر المقدسة، لمتابعة فعالية الإجراءات المتخذة للحد من انتشار الحشرات والآفات والأمراض المنقولة بالنواقل، ما يساهم في توفير بيئة صحية وآمنة للحجاج، تمكنهم من أداء الشعائر بكل يسر وسهولة.واطلع الغامدي على الأعمال والجهود المبذولة في وحدة المركز بالعاصمة المقدسة ومقرات فرق السيطرة على الأمراض الوبائية على منافذ العاصمة المقدسة، حيث التقى بالفرق العاملة ووقف على الأدوار التي تقدمها في الكشف على إرساليات المواشي و إصدار الفسوحات اللازمة لها للدخول.ويبذل مركز وقاء جهوداً كبيرة من خلال 37 فرقة بيطرية لمكافحة نواقل الأمراض، إلى جانب فرق الصحة النباتية التي تتكون من كوادر بشرية متخصصة تصل إلى أكثر من 90 طبيباً بيطرياً ومساعداً وفنيين وإداريين، للكشف على إرساليات المواشي بشكل دقيق، والتأكد من مصدرها وسلامتها، وإصدار الفسوحات اللازمة عبر المنافذ المؤدية للعاصمة المقدسة وهي: الكعكية، الشميسي القديم، الشرائع، النورية، الحسينية، جعرانة، والهدا.