شكرا لقرائتكم خبر عن قيادات قوات أمن الحج تستعرض جاهزيتها لموسم 1445هـ والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - تعقد قيادات قوات أمن الحج بعد قليل المؤتمر الصحفي، لاستعراض الخطط الأمنية والمرورية والتنظيمية لموسم حج هذا العام 1445هـ.

وذلك بحضور مدير الأمن العام رئيس اللجنة الأمنية بالحج الفريق محمد بن عبدالله البسامي، وقائد قوات الطوارئ الخاصة اللواء ركن محمد بن مقبول العمري، ومدير عام الدفاع المدني المكلف اللواء الدكتور حمود بن سليمان الفرج، وقائد قوات الجوازات بالحج اللواء الدكتور صالح بن سعيد المربع، وقائد عام طيران الأمن اللواء طيار ركن عبدالعزيز بن محمد الدريجان وإعلان الجاهزية الكاملة في موسم حج هذا العام.

