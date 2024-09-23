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شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس جامبيا يبحث المشروعات والبرامج الإنمائية مع رئيس "صندوق التنمية" والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - استقبل الرئيس آداما بارو رئيس جمهورية جامبيا، في مقر إقامته بمكة المكرمة خلال زيارته للمملكة العربية السعودية، الرئيس التنفيذي للصندوق السعودي للتنمية سلطان بن عبدالرحمن المرشد، والوفد المرافق له.
وجرى خلال اللقاء مناقشة المشروعات والبرامج الإنمائية التي يموّلها الصندوق السعودي للتنمية، لدعم تنمية القطاعات الحيوية في جامبيا.
بالإضافة إلى بحثِ سبل تعزيز التعاون التنموي بين الجانبين.
بالإضافة إلى تخصيص حكومة المملكة العربية السعودية 5 منح لجامبيا من خلال الصندوق بقيمة تصل إلى أكثر من 43 مليون دولار، في قطاعي المياه والصرف الصحي، والطاقة، لدعم النمو الاجتماعي والازدهار الاقتصادي الجامبي.
وجرى خلال اللقاء مناقشة المشروعات والبرامج الإنمائية التي يموّلها الصندوق السعودي للتنمية، لدعم تنمية القطاعات الحيوية في جامبيا.
بالإضافة إلى بحثِ سبل تعزيز التعاون التنموي بين الجانبين.
12 مشروعًا وبرنامجًا إنمائيًاويولي الصندوق قطاعات التنمية دعمًا واهتمامًا بالغًا في جمهورية جامبيا، إذ قدّم منذ عام 1977، 12 مشروعًا وبرنامجًا إنمائيًا في قطاعات النقل والمواصلات والتعليم والمياه، ودعم التنمية الاقتصادية، بمبلغ يتجاوز 171 مليون دولار.
بالإضافة إلى تخصيص حكومة المملكة العربية السعودية 5 منح لجامبيا من خلال الصندوق بقيمة تصل إلى أكثر من 43 مليون دولار، في قطاعي المياه والصرف الصحي، والطاقة، لدعم النمو الاجتماعي والازدهار الاقتصادي الجامبي.