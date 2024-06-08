ضبط 14 متورطا في إيواء ومساعدة مخالفي الأنظمة

أسفرت الحملات الميدانية المشتركة لمتابعة وضبط مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود، التي تمت في مناطق المملكة كافة، وذلك للفترة من 22 حتى 28 / 11 / 1445 الموافق 30 / 5 حتى 5 / 6 / 2024 عن ضبط 14 متورطا في مساعدة وإيواء المخالفين. المخالفون: 12974 الإقامة: 8044 أمن الحدود: 3395 نظام العمل: 1535 المتسللون 815 حاولوا عبور الحدود إلى داخل المملكة 41 % يمنيون 54 % إثيوبيون 5 % جنسيات أخرى 75 حاولوا عبور الحدود إلى الخارج بطريقة غير نظامية 14 تورطوا في نقل وإيواء وتشغيل مخالفي الأنظمة الإجراءات 33276 يخضعون لإجراءات تنفيذ الأنظمة 32061 رجلا 1215 امرأة 26221 أحيلوا لبعثاتهم الدبلوماسية 1964 أحيلوا لاستكمال حجوزات سفرهم 11954 رحلوا



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