المخالفون: 12974
الإقامة: 8044
أمن الحدود: 3395
نظام العمل: 1535
المتسللون
815 حاولوا عبور الحدود إلى داخل المملكة
41 % يمنيون
54 % إثيوبيون
5 % جنسيات أخرى
75 حاولوا عبور الحدود إلى الخارج بطريقة غير نظامية
14 تورطوا في نقل وإيواء وتشغيل مخالفي الأنظمة
الإجراءات
33276 يخضعون لإجراءات تنفيذ الأنظمة
32061 رجلا
1215 امرأة
26221 أحيلوا لبعثاتهم الدبلوماسية
1964 أحيلوا لاستكمال حجوزات سفرهم
11954 رحلوا
كانت هذه تفاصيل خبر ضبط 14 متورطا في إيواء ومساعدة مخالفي الأنظمة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوطن أون لاين وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.