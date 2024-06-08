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ضبط 14 متورطا في إيواء ومساعدة مخالفي الأنظمة

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أسفرت الحملات الميدانية المشتركة لمتابعة وضبط مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود، التي تمت في مناطق المملكة كافة، وذلك للفترة من 22 حتى 28 / 11 / 1445 الموافق 30 / 5 حتى 5 / 6 / 2024 عن ضبط 14 متورطا في مساعدة وإيواء المخالفين.

المخالفون: 12974

الإقامة: 8044

أمن الحدود: 3395

نظام العمل: 1535

المتسللون

815 حاولوا عبور الحدود إلى داخل المملكة

41 % يمنيون

54 % إثيوبيون

5 % جنسيات أخرى

75 حاولوا عبور الحدود إلى الخارج بطريقة غير نظامية

14 تورطوا في نقل وإيواء وتشغيل مخالفي الأنظمة

الإجراءات

33276 يخضعون لإجراءات تنفيذ الأنظمة

32061 رجلا

1215 امرأة

26221 أحيلوا لبعثاتهم الدبلوماسية

1964 أحيلوا لاستكمال حجوزات سفرهم

11954 رحلوا


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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوطن أون لاين وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

Mohamed Nasa

Mohamed Nasa

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