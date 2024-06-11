اخبار السعوديه

الأرصاد: رياح شديدة على ينبع والرايس حتى هذا التوقيت

0 نشر
واس - المدينة المنورة  0 تبليغ

شكرا لقرائتكم خبر عن الأرصاد: رياح شديدة على ينبع والرايس حتى هذا التوقيت والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - نبّه المركز الوطني للأرصاد من رياح شديدة غداً على محافظة ينبع، ومركز الرايس بمنطقة المدينة المنورة.
وأشار إلى أن تأثيراتها تشمل تدنياً في مدى الرؤية الأفقية، وارتفاعاً للأمواج، ورياحاً تصل سرعتها إلى (40-49) كم/ساعة.

طقس المدينة المنورة

وأوضح أن الحالة تبدأ الساعة التاسعة صباحاً وتستمر حتى الساعة التاسعة مساءً.

كانت تصدرت القيصومة، بالمنطقة الشرقية أعلى درجة حرارة في المملكة اليوم الاثنين بـ 49 درجة مئوية.

أعلى المناطق حرارة في

واحتلت كلا من الأحساء وبريدة المركز الثاني بـ 47 درجة مئوية.
وجاءت الدمام في المركز الثالث بـ 46 درجة مئوية، ثم المدينة المنورة، ووادي الدواسر وشرورة في المركز الأخير بـ 45 درجة مئوية.​​​​​​
الكلمات الدلائليه
أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا