شكرا لقرائتكم خبر عن الأرصاد: رياح شديدة على ينبع والرايس حتى هذا التوقيت والان نبدء بالتفاصيل

طقس المدينة المنورة

أعلى المناطق حرارة في السعودية

الدمام - شريف احمد - نبّه المركز الوطني للأرصاد من رياح شديدة غداً على محافظة ينبع، ومركز الرايس بمنطقة المدينة المنورة.وأشار إلى أن تأثيراتها تشمل تدنياً في مدى الرؤية الأفقية، وارتفاعاً للأمواج، ورياحاً تصل سرعتها إلى (40-49) كم/ساعة.وأوضح أن الحالة تبدأ الساعة التاسعة صباحاً وتستمر حتى الساعة التاسعة مساءً.كانت تصدرت القيصومة، بالمنطقة الشرقية أعلى درجة حرارة في المملكة اليوم الاثنين بـ 49 درجة مئوية.واحتلت كلا من الأحساء وبريدة المركز الثاني بـ 47 درجة مئوية.وجاءت الدمام في المركز الثالث بـ 46 درجة مئوية، ثم المدينة المنورة، ووادي الدواسر وشرورة في المركز الأخير بـ 45 درجة مئوية.​​​​​​